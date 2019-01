Migranti: Cara Castelnuovo 'svuotato', ultimi 60 in partenza

(ANSA) - Castelnuovo di Porto (Roma) - 31 GEN - Sono in partenza a bordo di un pullman gli ultimi 60 ospiti del Cara di Castelnuovo di Porto, che saranno trasferiti al Centro di accoglienza Mondo Migliore a Rocca di Papa, lo stesso che per alcuni giorni ospitò i migranti della Diciotti. Sul tetto della struttura, che viene definitivamente chiusa oggi, gli operatori hanno affisso uno striscione: "Lavoratori: annullata la dignità". Nei giorni scorsi quasi oltre 450 migranti avevano già lasciato la struttura a bordo dei pullman, diretti in diversi Cas d'Italia. Tra le persone trasferite oggi, 17 godono solo di protezione umanitaria e saranno temporaneamente ospitati al Cas di Rocca di Papa, in attesa di essere reinseriti in alcuni comuni del Lazio. Altri 17 richiedenti asilo, invece - che si erano integrati a Castelnuovo - , saranno temporaneamente accolti nello stesso Cas e la prossima settimana saranno ospitati negli appartamenti di alcuni abitanti di Castelnuovo di Porto.