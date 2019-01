Turchia: nuovi raid aerei contro il Pkk curdo nel nord Iraq

(ANSA) - ISTANBUL, 31 GEN - Nuovi raid sono stati compiuti dall'aviazione turca contro obiettivi del Pkk curdo nel nord dell'Iraq. I bombardamenti, secondo quando riferisce il ministero della Difesa di Ankara, hanno preso di mira ieri le regioni di Zap e Metina, dove secondo l'intelligence militare si nascondono alcune roccaforti della "organizzazione terroristica". I raid dei jet hanno distrutto rifugi, depositi di armi e munizioni, sempre secondo la Difesa turca. Non si hanno al momento notizie di eventuali vittime. Lo scorso fine settimana, un gruppo di manifestanti aveva attaccato una base dell'esercito di Ankara in nord Iraq per protestare contro l'uccisione di almeno 6 persone in bombardamenti aerei nella regione.