(ANSA) - BUCAREST,, 31 GEN - Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg chiede alla Cina di trattare i cittadini canadesi detenuti "in modo equo e con un giusto processo". Due cittadini canadesi sono stati arrestati a dicembre con l'accusa di mettere a rischio la sicurezza nazionale, in una mossa vista come una ritorsione per l'arresto a Vancouver su richiesta Usa di Meng Wanzhou, manager e figlia del fondatore di Huawei. Un caso che Stoltenberg, in visita in Romania, spiega di seguire "con preoccupazione".