(ANSAmed) - SKOPJE, 31 GEN - Il governo macedone ha adottato un piano per l'attuazione degli impegni previsti dall'accordo con la Grecia sul cambio di nome del Paese ex jugoslavo in Repubblica della Macedonia del nord. L'intesa è stata definitivamente ratificata nei giorni scorsi dai parlamenti di Skopje e Atene. Tutti i ministeri competenti, le istituzioni pubbliche, gli enti, le compagnie statali sono stati invitati a cambiare il nome del Paese su cartelli, insegne, segnale stradali e altre targhe ufficiali apposte ai confini, lungo le strade, alle rappresentanze diplomatiche e consolari, agli uffici pubblici e alle sedi istituzionali.