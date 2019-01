Migranti: docenti liceo, realtà sconcerta, lezioni a scuola

(ANSA) - BOLOGNA, 31 GEN - Un appello firmato da una sessantina di docenti di un liceo di Bologna per "aiutare i ragazzi a capire cosa accade sui migranti". La proposta, avanzata anche ai colleghi di altre scuole, arriva dallo scientifico 'Copernico' e prevedere "alcune ore di lezione, nella prima settimana di febbraio, per informare i nostri studenti e fornire loro gli strumenti per leggere in modo autonomo e consapevole i fatti ai quali ogni giorno assistono". Nel testo, sottoscritto anche dal dirigente scolastico Roberto Fiorini, si sottolinea come "in queste settimane assistiamo a episodi che ci sconcertano, chiamando direttamente in causa il senso e il modo in cui stiamo svolgendo il nostro compito di insegnanti ed educatori", perché "tenere per giorni e giorni al largo delle nostre coste donne, uomini e bambini migranti non solo viola le regole internazionali, ma sfida anche il senso di umanità e la coscienza civile della comunità nazionale". (ANSA).