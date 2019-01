Terremoto: un milione da Kuwait per ospedale di Norcia

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Un milione per l'ospedale di Norcia. Arriva dal Kuwait che ha donato il denaro per l'acquisto di attrezzature tecnologiche all'avanguardia che consentiranno di ripristinare e implementare l'assistenza sanitaria nella cittadina colpita di terremoti del 2016. La convenzione è stata firmata questa mattina a Roma dall'ambasciatore del Kuwait in Italia Sheikh Alì Khalid Al-Jabar Al-Sabah, dal sindaco di Norcia Nicola Alemanno, dal direttore generale della Regione Umbria Alfiero Moretti e dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli. "Siamo onorati - ha detto l'ambasciatore parlando a nome dell'emiro Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah - di donare un contributo importante per la comunità di Norcia, vicina al mio cuore e a quello del Kuwait. Non dimenticheremo mai la forza e il coraggio con cui ha risposto alla tragedia del 2016 e siamo felici di contribuire alla rinascita dell'ospedale". Da parte sua Moretti ha ringraziato il Kuwait e la Protezione Civile sottolineando che la donazione "consentirà di dotare l'ospedale di macchinari importanti e all'avanguardia". Con questo gesto, ha aggiunto il sindaco, il Kuwait ha mostrato "grande sensibilità nei confronti del tessuto sociale della città. Siamo infinitamente grati delle attenzioni che l'emirato del Kuwait ha rivolto alla nostra comunità". Borrelli ha spiegato che il compito del Dipartimento sarà quello di seguire l'iter procedurale della realizzazione dell'ospedale. "Oggi Norcia - ha detto ringraziando il Kuwait - guarda alla ricostruzione post sisma mettendo al centro del percorso intrapreso la salvaguardia della comunità e il ripristino del tessuto socio-economico del proprio territorio, che non può prescindere da un'assistenza sanitaria adeguata e di qualità".