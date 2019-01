Furto carte carburante, arrestato dipendente Comune Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 31 GEN - Lavorava come addetto del parco auto del Comune di Ferrara, nel magazzino della sede distaccata in via Marconi, prima periferia della città. E dunque aveva accesso alle carte di credito comunali per l'acquisto del carburante. Con queste il dipendente comunale acquistava la benzina e poi la rivendeva sottocosto, a un euro al litro. Lui, 40enne, ferrarese, è stato scoperto da tempo e le indagini hanno portato all'arresto scattato con ordine di custodia del gip Carlo Negri su richiesta del pm Ciro Alberto Savino che ha coordinato i carabinieri di Ferrara. L'uomo, anche con l'aiuto della sua compagna, lei solo denunciata per furto aggravato, da marzo aveva messo in piedi questo commercio. Anche i clienti sono stati denunciati, sei persone, per ricettazione, in quanto consapevoli che la benzina acquistata era stata procurata in maniera illecita. Le indagini sono partite tra agosto e settembre, quando un dirigente dell'amministrazione comunale ha presentato alla stazione carabinieri di Pontelagoscuro, una dettagliata denuncia con cui segnalava un anomalo consumo di carburante notato a partire dal marzo 2018. Un consumo anomalo per alcuni veicoli dell'autoparco comunale, destinati al servizio istituzionale. (ANSA).