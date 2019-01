Si finge medico e ruba in casa di un'anziana a Reggio Emilia

Si è finta un medico della per derubare un’anziana. E’ quanto accaduto ieri a Reggio Emilia. Una donna si è appostata davanti a un palazzo, quando ha fermato una signora alla quale ha chiesto informazioni sul figlio, fingendo di conoscerlo. Poi le ha mostrato un contrassegno falsificato con cui la invitava a entrare in casa perchè doveva disinfettare l’appartamento in seguito alla fantomatica presenza di un’infezione.

Una volta all’interno ha fatto finta di bonificare l’ambiente chiedendo alla pensionata di porre gli oggetto in oro in una busta di plastica sotto al materasso. Infine, approfittando di una distrazione, ha preso tutto ed è scappata.

Un altro tentativo di truffa, invece, è stato messo in atto nella frazione di Piazza di Sabbione dove due uomini con una pettorina riportante la scritta Guardia di Finanza inventandosi di dover effettuare un sopralluogo dopo un furto, sono entrati in casa di una signora, ma senza riuscire a rubare nulla.

Entrambi i casi sono stati denunciati alla questura reggiana che ha rilanciato così l’invito a non fidarsi mai di chi bussa alla porta chiedendo di entrare, chiamando immediatamente il 113.