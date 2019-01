Brasile: al via nuova fase operazione Lava Jato

(ANSA) - SAN PAOLO, 31 GEN - La polizia federale del Brasile ha lanciato oggi la 59/a fase dell'operazione anticorruzione Lava Jato, nella quale sono stati emessi quindici mandati di perquisizione e sequestro e tre mandati di arresto temporaneo da parte 60 agenti di polizia federale a San Paolo e Aracatuba. Lo riporta Agencia Brasil. L'operazione riguarda attività criminali per la realizzazione delle quali gli indagati sono sospettati di essersi accordati. I coinvolti dovranno rispondere dei reati di corruzione, riciclaggio di denaro sporco e associazione per delinquere. Gli arrestati e il materiale sequestrato saranno portati alla Soprintendenza della polizia federale a Curitiba, nello stato di Paraná. Le indagini hanno raccolto prove per cui alcune aziende avrebbero sistematicamente pagato mazzette ad alcuni dirigenti di Transpetro, la più importante società di trasporto di petrolio e gas del Brasile.