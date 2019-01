Pelosi gela Trump, per il muro nemmeno un soldo

(ANSA) - WASHINGTON, 31 GEN - Per il muro tra Stati Uniti e Messico "non ci sarà nemmeno un soldo": parola della speaker della Camera del Congresso Usa Nancy Pelosi, tornata a respingere la pressante richiesta di Donald Trump che minaccia un nuovo shutdown. Pelosi si riferisce al testo che repubblicani e democratici stanno negoziando per tentare un compromesso entro il prossimo 15 febbraio. E Trump risponde: "Un accordo senza muro col Messico non funziona. Sta giocando". "Pelosi pregherà per un muro", aggiunge, ricordando l'arrivo di nuove carovane di migranti dall'Honduras.