Italia nella morsa del maltempo: attesi 80 cm di neve in Alto Adige, stop ai collegamenti con l'isola d'Elba

Dalle prime ore del mattino sta nevicando su tutto l’Alto Adige. Nelle prossime 24 ore sulle montagne sono attesi fino a 80 cm di neve. Le maggiori precipitazioni sono previste tra la Val d’Ultimo e le Dolomiti, ovvero proprio le zone che quest’inverno hanno registrato solo scarsissime nevicate. La protezione civile ha proclamato lo stato d’allerta, il pericolo valanghe nelle prossime ore raggiungerà il livello quattro di cinque.

Interrotti i collegamenti con l’isola d’Elba a causa del maltempo e delle conseguenti condizioni meteo marine avverse. Come confermano dalla capitaneria di Portoferraio (Livorno) per il forte vento da Sud, che soffia nel canale di Piombino, sono stati interrotti stamani tutti i collegamenti dei traghetti in partenza e in arrivo sull'isola. L’ultima corsa, prima dello stop, è stata quella delle 8.00 in partenza da Portoferraio diretta a Piombino.

Intanto il Comune di Prato proprio per l’allerta meteo arancione, diramata dalla Regione Toscana per oggi e domani, a scopo precauzionale ha chiuso chiuse tutte le piste ciclabili lungo il fiume Bisenzio e lungo gli argini del reticolo minore. La chiusura resterà attiva fino al termine dell’allerta.