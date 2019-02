Tav: Di Maio, non vado a Chiomonte perché scavo non c'è

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - "Non vado a Chiomonte visto che lì non è stato scavato ancora un solo centimetro: c'è solo un tunnel geognostico. Per me il cantiere di Chiomonte non è un'incompiuta ma una mai iniziata". Così il vicepremier Luigi Di Maio risponde ai cronisti in Transatlantico a proposito della visita di Matteo Salvini ai cantieri del Tav. "La spesa del Tav può essere benissimo dirottata sulla metropolitana di Torino o sull'autostrada Asti-Cuneo. Lasciamo i soldi a quel territorio ma investiamoli per cose prioritarie".