Conte, non esiste solo Tav e annuncia il Patto sui cantieri

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - "I cantieri non si sono interrotti, il dibattito pubblico è preso dalla Tav che è un progetto complesso ma non possiamo fermarci a quest'opera". Lo afferma il premier Giuseppe Conte agli Stati generali della Cooperazione annunciando "un Patto sui cantieri" che sblocchi e velocizzi la realizzazione delle infrastrutture in Italia.