Venezuela: Turchia contro Ue, ingerenza non porta soluzioni

(ANSA) - ISTANBUL, 1 FEB - La Turchia condanna la decisione del Parlamento europeo di riconoscere Juan Guaidó come presidente ad interim del Venezuela. Lo ha dichiarato il suo ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu, esprimendo il timore che la mossa di Strasburgo possa aggravare le violenze nel Paese sudamericano, fino a "essere trascinato in una guerra civile". "Lo ripetiamo sin dall'inizio. Interventi stranieri di questo tipo non sono salutari e non sono giusti. Non offriranno una soluzione. Aggraveranno il problema", ha detto Cavusoglu, invitando le parti a mantenere il dialogo. Nella crisi venezuelana, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è schierato da subito a sostegno di Nicolas Maduro.