(ANSA) - ROMA, 1 FEB - "No ai raccomandati in Rai". Lo sottolineano fonti parlamentari del M5S bocciando, per questo motivo, il profilo di Maria Giovanna Maglie, come conduttrice della striscia quotidiana che andrà in onda dopo il Tg1. Nel 1991, ricordano le stesse fonti, Maglie rilasciò un'intervista a Panorama in cui - si legge nell'articolo - Maglie affermava: "Credo che Craxi mi abbia, diciamo così, dato una mano per entrare in Rai". Maglie, insistono nel Movimento, non è un profilo "adeguato" per il servizio pubblico dove "serve meritocrazia".