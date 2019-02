(ANSA) - BOLZANO, 1 FEB - Le nevicate delle ultime ore stanno causando problemi alla viabilità in Alto Adige. Nel pomeriggio l'autostrada del Brennero è rimasta temporaneamente chiusa in direzione nord tra Vipiteno e il confine di stato. Dopo la riapertura a fatica si sono smaltite le code dei mezzi pesanti. Anche nei pressi di Foresta, all'ingresso della val Venosta, i tir non attrezzati alle condizioni meteo avversarie, hanno causato la temporanea interruzione del traffico.