(ANSA) - ROMA, 1 FEB - "Sono stupito che alcuni parlamentari" come Lega e 5 Stelle abbiano scelto di non sostenere Guaidò, per preparare elezioni in Venezuela, "in questo momento serve coesione" in Europa. Lo ha detto il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani rispondendo ad una domanda a margine di un evento sulle Europee. "Serve un messaggio forte dell'Italia per difendere la democrazia in Venezuela, dove c'è una dittatura efferata".