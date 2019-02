Brexit: con 'no-deal' Gb rischia una mega crisi dei rifiuti

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Se la Gran Bretagna il 29 marzo divorzierà dall'Unione europea senza un accordo rischierà, tra l'altro, di ritrovarsi con milioni di tonnellate di rifiuti da smaltire. Lo rivela il Guardian dopo aver preso visione di documenti confidenziali dell'Agenzia dell'ambiente britannica. Una vera e propria crisi dei rifiuti, come quella vissuta a Napoli dieci anni fa e più di recente a Roma, potrebbe dunque abbattersi sul Regno Unito perche', nel caso di 'no-deal', le licenze per l'esportazione dei rifiuti scadrebbero dal giorno alla notte. Secondo i documenti, inoltre, l'agenzia per l'Ambiente teme che se gli agricoltori non potranno più esportare manzo e agnello l'accumulo di liquami nella fattorie potrebbe avere gravi conseguenze sull'ambiente e creare una vera e proprio emergenza. "La situazione potrebbe farsi molto seria, molto velocemente", ha rivelato una fonte dell'Agenzia al Guardian. La Gran Bretagna spedisce in Ue 3 milioni di tonnellate di rifiuti l'anno.