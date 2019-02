Valanghe: allerta arancione in alta Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 2 FEB - Dopo la nevicata di ieri sulle Alpi, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta moderata-arancione (grado 3 su una scala di 4) per criticità valanghiva riguardante l'alta Valle d'Aosta. Lo stato di preallarme riguarda in particolare una decina di comuni distribuiti al confine con la Svizzera, nella zona del Monte Bianco e in quella del Gran Paradiso, dove sono possibili medie e grandi valanghe anche in zone antropizzate. Nel resto della regione è segnalata una criticità ordinaria (allerta gialla). (ANSA).