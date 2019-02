Canoista 17enne morto, aperta un'inchiesta contro ignoti

(ANSA) - BOLOGNA, 2 FEB - La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo, contro ignoti, e ha disposto l'autopsia per far luce sulle cause della morte di Alessandro Ferriani, canoista di 17 anni deceduto ieri pomeriggio nel fiume Reno, al lido di Casalecchio. Il ragazzo si stava allenando insieme a due compagni e a un istruttore, quando la canoa si è ribaltata e in seguito non è più riuscito a uscire dall'acqua. Sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo e poi il personale del 118 che a lungo ha provato a rianimare il giovane, invano. Da un primo accertamento, il ragazzo aveva casco e attrezzatura idonea per un allenamento in condizioni climatiche avverse come quelle di ieri pomeriggio, con freddo e pioggia. Del fascicolo si occupa il pm Antonello Gustapane.(ANSA).