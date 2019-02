(ANSA) - MOSCA, 2 FEB - La Russia non intende essere trascinata in una corsa agli armamenti: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin dopo aver annunciato la sospensione della partecipazione della Russia al Trattato antimissili Inf in risposta alla sospensione dell'accordo da parte degli Stati Uniti. "Non dovremmo farci trascinare e non ci faremo trascinare in una costosa corsa agli armamenti", ha dichiarato Putin. Lo riporta la Tass.