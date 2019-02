Diciotti: La Mura,non processare Salvini è contro M5s

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - "Nessuno può evitare un processo grazie al Parlamento e io non potrei mai acconsentire a una cosa del genere, che è palesemente contraria ai miei principi e a quelli del M5S. E non se ne dovrebbe affatto discutere". Lo scrive su Facebook Virginia La Mura, senatrice del Movimento 5 Stelle prendendo posizione sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini rispetto alla gestione dei migranti della nave Diciotti, ora all'esame della Giunta per le immunità di Palazzo Madama. La Mura è una delle senatrici 5S che disertò il voto in Aula sul decreto sicurezza. Nei suoi confronti fu aperto un procedimento disciplinare da parte del Movimento, archiviato a fine 2018. In un lungo post intitolato "Si a processo a Salvini, ma non distogliamo attenzione da autonomie regionali", la senatrice premette che "devono esserci delle priorità nel dibattito politico e tra queste non può esserci il processo a Salvini che, per quanto mi riguarda, è l'ultimo dei problemi da affrontare".