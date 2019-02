(ANSA) - ROMA, 2 FEB - Un uomo è stato portato in una stazione di polizia dove è al momento sotto interrogatorio, dopo l'allarme per un presunto attentato scattato all'aeroporto di Brisbane, in Australia. Lo rende noto sul suo account Twitter la polizia del Queensland. Non ci sono stati feriti e al momento allo scalo ci sono solo agenti delle forze dell'ordine. Aerei e treni restano fermi.