(ANSA) - BARBERINO VAL D'ELSA (FIRENZE), 2 FEB - Una sostanza tossica al posto di una cedrata. E' quanto è stato somministrato in un bar in provincia di Firenze a un avventore di 34 anni, poi trasferito con l'elisoccorso all'ospedale fiorentino di Careggi. Tutto è accaduto stamani, riferiscono i carabinieri, in un bar nella zona centrale di Barberino Val di Pesa. Il contenitore della sostanza tossica è stato sequestrato dai militari che hanno anche limitato l'area per i successivi accertamenti tecnici pure con personale specializzato del Nas di Firenze.