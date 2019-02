Due fact-checker scaricano Facebook

(ANSA) - NEW YORK, 2 FEB - Associated Press e Snopes fanno un passo indietro e - riportano i media americani - si ritirano dagli accordi con Facebook: non faranno più il fact-checking per il social media. Per la società di Mark Zuckerberg si tratta di uno schiaffo ai suoi sforzi per combattere le fake news e la cattiva informazione. Snopes, uno dei fact-checker online di più vecchia data, afferma di avere deciso di non rinnovare la partnership con Facebook: ''stiamo valutando le ramificazioni e i costi nell'offrire servizi di fact-checking a terzi'' e ''vogliamo determinare con certezza che il nostro aiuto a qualsiasi piattaforma è positivo per la comunità online, per la pubblicazione e lo staff''. Secondo quanto riportato da The Atlantic, un portavoce dell'Associated Press ha riferito che l'agenzia ''non sta al momento facendo un lavoro di fact-checking per Facebook. Valutiamo costantemente come meglio dispiegare le nostre risorse di fact-checking.