Venezuela: Miguel Bosé e altre star appoggiano Guaidò

(ANSA) - CARACAS, 2 FEB - Lo spagnolo Miguel Bosé, il portoricano Luis Fonsi, il colombiano Juanes e altri big della musica e lo spettacolo in lingua spagnola hanno diffuso un video nel quale aderiscono alle proteste di piazza convocate per oggi dall'opposizione venezuelana, rilanciando l'hashtag #TodosConGuaido (tutti con Guaidò). Nel video Bosé - che giorni fa aveva chiesto all'Alto commissario Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, di intervenire in Venezuela - dice che è arrivata l'ora di dire "basta alla miseria, basta alla fame, basta alla mancanza di libertà". Edgar Ramirez, l'attore venezuelano nominato a vari premi internazionali, sostiene che "le violazioni dei diritti umani nel mio paese non possono durare nemmeno un altro giorno", mentre Fonsi - interprete del hit mondiale "Despacito" - dice ai manifestanti dell'opposizione: "siete un esempio di forza e di lotta per tutti noi".