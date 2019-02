Valanga in zona Passo Pordoi: paura per 5 sciatori

Cinque sciatori sono usciti illesi dopo essere stati travolti da una valanga a Livinallongo del Col di Lana, nel bellunese, nella zona del Passo Pordoi. I cinque, che stavano sciando in località Belvedere, erano usciti dalla pista per un percorso in neve fresca, quando è avvenuto il distacco che ha travolto uno di loro, uno sciatore di Canazei. Gli amici sono riusciti a individuare il punto in cui si trovava - i 5 erano sprovvisti di Artva, pala e sonda - mentre sopraggiungeva il personale dell’assistenza piste e del Soccorso alpino. Per il maltempo l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, decollato non appena è scattato l’allarme, è riuscito ad arrivare solo fino ad Arabba, dove la jeep del Soccorso alpino era pronta per il trasporto a monte di personale medico, unità cinofila e tecnico di elisoccorso. Fortunatamente i soccorritori sul posto sono riusciti ad estrarre dalla neve lo sciatore, che non ha riportato alcuna conseguenza.