Si riprende mentre ruba e posta il video sui social, arrestato

Si riprendono mentre rubano attrezzatura da due auto della polizia locale di Fermo e poi pubblicano tutto su un social network. E’ stato questo ad incastrare un 30enne, arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Fermo per furto e danneggiamento aggravato in concorso, mentre per altri due non sono stato ritenute sussistenti le esigenze cautelari.

Il 30enne è responsabile anche dell’aggressione ad un carabiniere durante un controllo. I tre, un argentino e due marocchini, hanno tra 18 e 30 anni: sono accusati del furto di una macchina fotografica, una ricetrasmittente, una paletta, un precursore per alcoltest e una torcia, sottratti nelle prime ore del 20 gennaio da due autovetture di servizio. I ladri si erano introdotti nel piazzale recintato del comando della polizia locale. Dopo avere visionato le immagini della videosorveglianza della zona, i Cc hanno monitorato internet, scoprendo che uno dei responsabili aveva immortalato il raid e poi aveva pubblicato tutto su Instagram. Gran parte della refurtiva è stata recuperata nelle abitazioni dei tre.