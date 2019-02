(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Spari in strada nella notte nel quadrante sud di Roma. E' accaduto in piazza Eschilo, all'Axa, poco prima delle 2. Ferito un ragazzo, di circa 20 anni, che è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sulla vicenda sono in corso indagini dei poliziotti del commissariato di Ostia e della Squadra Mobile di Roma. Dalle primissime informazioni, sembra ci sia stata una rissa nella piazza nei pressi di un pub.