Bus a fuoco in deposito nel Pistoiese, indagini

(ANSA) - LAMPORECCHIO (PISTOIA), 3 FEB - Spento nella notte, dopo alcune ore di intervento, l'incendio di otto pullman di linea in un deposito a Lamporeccchio (Pistoia). I mezzi, che sono della società del trasporto pubblico locale Copit, sono stati attaccati dalle fiamme nel piazzale dove si trovano ricoverati. Indagini di carabinieri e vigili del fuoco sono in corso per stabilire le cause. Secondo quanto emerso finora, potrebbe trattarsi di un rogo che avrebbe avuto origine accidentale e che potrebbe essere stato causato da un guasto a un mezzo e poi da qui, data anche la sosta ravvicinata, le fiamme si sarebbero propagate agli altri autobus. Gli accertamenti tecnici comunque esamineranno altre possibili ricostruzioni. E' stato un passante in transito a dare l'allarme poco prima di mezzanotte e sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco. Le abitazioni del paese invece si trovano a una certa distanza dal piazzale e non ci sono state conseguenze per i residenti.