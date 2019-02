Valanga sulla strada del passo Sella blocca turisti in auto, soccorsi

Una valanga in Trentino stamani è finita sulla strada del passo Sella bloccando in auto alcuni turisti russi. Il soccorso alpino del Trentino settentrionale, insieme ai vigili del fuoco, ha raggiunto a piedi le persone in difficoltà e le ha accompagnate a valle, incolumi. La valanga si è staccata sotto la parete del Piz Ciavazes.