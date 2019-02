Donna uccisa in box: resta grave la sorella operata

(ANSA) - BERGAMO, 03 FEB - Operata, resta in prognosi riservata Deborha, la sorella di Marisa Sartori la 25enne uccisa ieri sera in un box dall'ex marito, il tunisino Arjoun Ezzedine, 35 anni, subito arrestato. La scorsa notte Deborha Sartori, 23 anni, ferita dal cognato mentre tentava di difendere la sorella dall'aggressione nel box sotto casa, a Curno, è stata operata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ora si trova ricoverata in Terapia intensiva. E'stata colpita più volte con il coltello e ha riportato diverse ferite da taglio all'addome riportando gravi lesioni interne. La comunità di Curno, centro di 7.500 abitanti nell'immediata periferia di Bergamo, è molto scossa per l'omicidio. Domani sera è prevista una veglia di preghiera nella chiesa parrocchiale, mentre il Comune ha collocato le bandiere a mezz'asta in segno di lutto. Verrà probabilmente proclamato il lutto cittadino per i funerali della giovane donna.