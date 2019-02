(ANSA) - NEW YORK, 3 FEB - Gli Stati Uniti potrebbero rinviare truppe in Siria nel caso in cui l'Isis riguadagnasse terreno. Lo afferma Donald Trump in un'intervista a Cbs, dicendosi consapevole che a fronte di un ritiro delle forze americane l'Isis e altri gruppi terroristici potrebbero riguadagnare forza in Siria e in Afghanistan. "Abbiamo aerei veloci. Possiamo tornare rapidamente. Abbiamo una base fantastica in Iraq".