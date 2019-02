(ANSA) - NEW YORK, 3 FEB - L'incontro fra Donald Trump e il leader nord coreano Kim Jong Un e' in via di definizione: i dettagli saranno annunciati presto. Lo afferma il presidente Donald Trump in un'intervista a Cbs. I dettagli potrebbero essere resi noti durante il discorso sullo Stato dell'Unione o prima.