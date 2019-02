Detenuto tenta suicidio con lacci scarpe, salvato a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 3 FEB - Mentre gli altri detenuti stavano dormendo, con i lacci delle scarpe si e' costruito una corda con la quale ha poi tentato di impiccarsi attaccandosi alla finestra del bagno: provvidenziale e' stato un poliziotto della penitenziaria che si e' accorto di quanto stava per succedere e lo ha salvato in extremis. A rendere noto l'episodio, avvenuto all'alba di ieri, nel carcere di Napoli Poggioreale, e' Luigi Castaldo, segretario provinciale dell'Osapp. "Il detenuto - aggiunge - stava per essere trasferito in una casa lavoro dove avrebbe finito di espiare la sua pena: ancora una volta la Polizia Penitenziaria si distingue e riesce a salvare un detenuto malgrado si lavori in sotto organico e senza mezzi idonei". Per segretario regionale, Vincenzo Palmieri, "lavorare in queste condizioni aumenta il carico di stress, mette a repentaglio l'intero sistema quando si verificano aggressioni, tentativi di evasioni interne ed esterne. In questi casi un solo collega è costretto ad osservare oltre 100 detenuti".