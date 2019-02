Schiacciata contro porta garage da auto senzza freno: gravissima

(ANSA) - MONTECASSIANO (MACERATA), 3 FEB - Una donna di 46 anni è ricoverata in gravissime condizioni agli Ospedali Riuniti di Ancona dopo essere stata schiacciata contro la porta del garage di casa dalla propria auto che si è sfrenata. L'incidente è avvenuto in via Ugo La Malfa a Sambucheto di Montecassiano (Macerata). Come tutte le mattine la donna aveva tirato fuori la sua Fiat Panda dal garage per recarsi al lavoro a San Severino Marche. Dopo pochi metri percorsi, raggiunta la sommità dello scivolo, aveva inserito il freno a mano, scendendo poi verso il garage per chiudere la porta. In quei frangenti l'auto si è sfrenata l'ha schiacciata contro la porta del garage. L'allarme è stato dato dai vicini di casa. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri di Montecassiano e del Norm di Macerata. La donna è stata trasportata all'ospedale di Macerata. Poi, viste le gravi fratture riportate, è stata trasferita in eliambulanza ad Ancona in codice rosso.