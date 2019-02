Ferito in strada a Roma: grave giovane nuotatore

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Una serie di colpi di pistola in strada, esplosi in piazza in un quartiere residenziale di Roma, per colpire qualcun altro. Ma nel mirino è finito una giovane promessa del nuoto, Manuel Mateo Bortuzzo, quasi 20 anni, che ora è ricoverato all'ospedale San Camillo dopo due delicati interventi. E' lui la vittima dell'ennesima notte di follia nella movida della Capitale, nel quartiere dell'Axa, dove dopo una rissa in un pub a piazza Eschilo due persone a bordo di uno scooter hanno pensato di vendicarsi a suon di proiettili in strada e con gli agenti a un centinaio di metri, ancora impegnati nel sopralluogo all'interno del locale. La polizia è ora sulle tracce di una o più persone che sono state identificate, per risalire agli autori della sparatoria.