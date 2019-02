(ANSA) - NEW YORK, 3 FEB - Le autorità americane arrestano il rapper nominato ai Grammy 21 Savage ad Atlanta, dove è in programma il Superbowl. L'arresto è motivato dal fatto che il rapper è negli Stati Uniti illegalmente da più di un decennio. Lo riportano i media americani, sottolineando che gli agenti della Us Immigration and Customs Enforcement ritengono che il rapper, nato in Gran Bretagna, sia entrato negli Stati Uniti con un visto nel 2005 e sia poi rimasto nel paese nonostante il visto scaduto. Il rapper 21 Savage ha partecipato negli ultimi giorni alle feste in vista del Superbowl, esibendosi giovedì scorso al Superbowl Music Fest.