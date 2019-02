El Salvador: presidenziali,vittoria Bukele al 1/o turno

(ANSA) - SAN SALVADOR, 4 FEB - Rispettando le previsioni dei sondaggi Nayib Bukele, ex sindaco della capitale e leader del partito di destra Gana, si è proclamato presidente di El Salvador, avendo vinto le elezioni con oltre il 53% dei voti. La sua vittoria, sottolineano gli osservatori, mette fine ad un bipartitismo che governava il Paese da 30 anni. "Il mio successo - sono state le sue prime parole - chiude in Salvador il dopoguerra". Con il 90% delle schede scrutinate, ha reso noto il Tribunale supremo elettorale (Tse), Bukele ha ottenuto 1,23 milioni di voti, ossia il 53,73%, ed ha quasi 22 punti di vantaggio su Carlos Calleja, candidato del partito di destra Arena. Molto più distante, con il 13,8% delle preferenze si è piazzato Hugo Martínez, candidato del partito Fronte Farabundo Martì per la liberazione nazionale (Fmln), attualmente al governo con il presidente Salvador Sánchez Cerén.