I Patriots vincono il Superbowl

(ANSA) - NEW YORK, 3 FEB - I New England Patriots vincono il Superbowl. E Tom Brady conquista il suo sesto anello, divenendo a 41 anni il più anziano quarterback della storia ad aggiudicarsi il prestigioso titolo. I Patriots battono i Los Angeles Rams 13 a 3, nel Superbowl con il punteggio più basso della storia. La vittoria cade nel giorno del 17mo anniversario dell'inizio della dinastia Tom Brady e Bill Belichick, il coach dei Patriots che con i suoi 66 anni è l'allenatore più anziano della storia a vincere il trofeo Lombardi. "E' stato un anno incredibile. Hanno giocato bene. Abbiamo vinto: non ci posso credere", dice Brady a caldo. "E' un sogno che diventa realtà, non avrei mai potuto farlo senza l'appoggio della mia famiglia", aggiunge il quarterback dei Patriots.