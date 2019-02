(ANSA) - LIVIGNO (SONDRIO), 4 FEB - Uno snowboarder belga di 24 anni è stato travolto e ucciso da una valanga a Livigno (Sondrio). Il corpo sepolto da circa un paio di metri di neve è stato recuperato dagli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna della Stazione di Livigno intervenuti con il Sagf della Guardia di finanza, dopo l'allarme lanciato dall'amico che era con lui. La tragedia è avvenuta quando hanno abbandonato la pista per spostarsi in un'altra area attraversando un canale. Sono in corso indagini sull'accaduto.