Migranti: Mattarella, serve intervento globale

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - "Il fenomeno delle migrazioni è epocale, è presente ovunque, irrompe ovunque, e questo ovunque ci riguarda, riguarda tutti noi, in qualsiasi parte del mondo, perché il mondo sempre più diventa più raccolto". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel nuovo 'Centro Matteo Ricci' per l'accoglienza e l'integrazione dei richiedenti asilo e rifugiati. "Ciò - ha aggiunto - sottolinea l'esigenza che l'Onu raffigura di interventi globali, perché nessun Paese da solo è in grado di affrontare questo fenomeno".