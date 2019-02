(ANSA) - ROMA, 4 FEB - "Che direi all'Italia? Che direi io all'Europa? Non vi fate trascinare dalle pazzie di Donald Trump. Non vi fate trascinare dalle politiche estremiste e interventiste, che cercano un colpo di stato in Venezuela ordinato e pianificato. Come già si sa, da Washington, dalla Casa Bianca. L'Europa deve mantenere una posizione di equilibrio, di rispetto e di collaborazione, cioè aiutare la pace in Venezuela". Così Nicolas Maduro in un'intervista esclusiva a Sky Tg24 rilasciata al corrispondente da Caracas.