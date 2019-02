Libia: amb. Buccino Grimaldi presenta credenziali a Sarraj

(ANSA) - IL CAIRO, 4 FEB - Il nuovo ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Maria Buccino Grimaldi, ha presentato la propria lettera di credenziali al capo del Consiglio presidenziale libico, Fayez Al-Sarraj. Lo segnala un tweet dell'ambasciata d'Italia a Tripoli. La nomina di Buccino Grimaldi, che prende il posto di Giuseppe Perrone rientrato in Italia ufficialmente per motivi di sicurezza a metà agosto, era stata annunciata a dicembre. Il diplomatico napoletano è arrivato a Tripoli venerdì scorso. Sarraj, che ha ricevuto gli accrediti anche dai nuovi ambasciatori di Malta e Turchia, si è dichiarato "felice di aver ricevuto le lettere di credenziali da questi Stati legati alla Libia da relazioni storiche", riferisce un post su Fb del Governo di accordo nazionale. Il premier "ha auspicato che i nuovi ambasciatori operino per il rafforzamento e lo sviluppo delle relazioni di cooperazione fra i loro paesi e la Libia, in particolare nei campi dell'economia e dello sviluppo per realizzare l'interesse comune".