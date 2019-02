Meloni, Italia in recessione, Governo non ha dato svolta

(ANSA) - CHIETI, 4 FEB - "L'Italia è in recessione. Cominciano a farsi sentire soprattutto i provvedimenti dei governi della sinistra. Ma anche questo Governo, nella sua manovra economica, non ha saputo imprimere una svolta". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine di un incontro con gli artigiani a Chieti, promosso da Confartigianato Chieti L'Aquila in vista delle elezioni regionali del 10 febbraio. "Stamattina parliamo con i piccoli e medi imprenditori. La gran parte dell'Italia che votò centrodestra il 4 marzo - aggiunge - voleva una ricetta economica simile a quella che sta portando avanti Trump in America con ottimi risultati: taglio delle tasse netto e investimenti pubblici. È accaduto l'esatto contrario. Per queste aziende aumentano le tasse, aumenta la burocrazia, e la fatturazione elettronica è un vero disastro, diminuiscono le infrastrutture e gli investimenti".