Capodanno cinese a Prato, in 2.000 a cerimonia suono campana

(ANSA) - PRATO, 4 FEB - Oltre duemila persone hanno salutato oggi a Prato il Capodanno cinese assistendo alla cerimonia del suono della campana, rito buddista che segna l'inizio del nuovo anno, dedicato al segno del Maiale. In realtà, l'anno inizia anche in Cina il primo gennaio ma i festeggiamenti di oggi, si spiega, sono la più importante festa cinese, il capodanno lunare, la 'Festa di primavera'. Così alle 17, in corrispondenza della mezzanotte di Pechino, nel tempio buddista di Prato Pu Hua si è suonata la campana. Alla cerimonia hanno preso parte oltre ai monaci, moltissimi fedeli, il console cinese a Firenze Wang Fuguo e il sindaco di Prato Matteo Biffoni. Il tempio ha organizzato poi una grande festa che si terrà dal 14 al 17 febbraio. L'associazione buddista della comunità cinese in Italia, che ha la sua sede nel tempio buddista di Prato, ha commissionato la costruzione di imponenti lanterne raffiguranti i principali monumenti delle più importanti regioni cinesi che saranno posizionate nella piazza del Mercato Nuovo secondo una disposizione che rispecchia la loro collocazione sulla pianta geografica della Cina. Su un palco al centro si svolgeranno i vari spettacoli, dalla danza tradizionale alle arti marziali. Il via, il 14 febbraio, con il concerto di Giulia Mazzoni, la pianista pratese reduce dal suo secondo tour in Asia, partito da Taiwan e concluso in Cina. La settimana di festa si chiuderà con le due tradizionali sfilate del dragone: il 16 febbraio quella nella zona industriale, il 17 la sfilata in via Pistoiese con arrivo in piazza del Comune. (ANSA).