Fed: Powell a Trump, politica non ci influenzerà

(ANSA) - WASHINGTON, 5 FEB - La Fed continuerà a prendere le sue decisioni di politica monetaria "basandosi solamente su analisi meticolose, oggettive e non politiche": è il messaggio che il presidente della Fed, Jerome Powell, ha consegnato nelle mani di Donald Trump nel corso della cena informale alla Casa Bianca, come si legge in una dichiarazione della banca centrale statunitense. Powell ha quindi sottolineato come l'andamento della politica monetaria dipenderà interamente dai dati economici e su quello che comporteranno in termini di prospettive.