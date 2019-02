(ANSA) - ROMA, 5 FEB - Almeno sette persone sono morte, una è rimasta gravemente ferita e altre 24 hanno riportato ferite lievi a causa di un incendio scoppiato in un immobile di Parigi nella notte tra lunedì e martedì: lo hanno reso noto i vigili del fuoco della capitale, secondo quanto riporta Le Monde. Le fiamme sono divampate per cause ancora da chiarire in un edificio di otto piani situato nel 16mo arrondissement. Tra i feriti lievi ci sono anche due pompieri. Diversi edifici circostanti sono stati evacuati.