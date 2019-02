Parigi, incendio in un palazzo residenziale: otto morti. Una donna arrestata

Almeno 7 persone sono morte, una è rimasta gravemente ferita e altre 24 hanno riportato ferite lievi a causa di un incendio scoppiato in un palazzo residenziale di Parigi nella notte tra lunedì e martedì: lo hanno reso noto i vigili del fuoco della capitale. Le fiamme sono divampate per cause ancora da chiarire in un edificio di otto piani situato nel 16mo arrondissement. Tra i feriti lievi ci sono anche 2 pompieri. Diversi edifici circostanti sono stati evacuati. Circa 25 persone che si erano rifugiate sul tetto del palazzo o erano salite sui davanzali delle finestre per sfuggire alle fiamme sono state tratte in salvo. Oltre 200 tra pompieri e membri delle squadre dei soccorsi sono ancora al lavoro alla ricerca di eventuali altre vittime.

«Per il momento l’ipotesi favorita è l'incendio doloso. Una persona è stata arrestata": lo ha annunciato il procuratore della Repubblica di Parigi, Remy Heitz, mentre i vigili del fuoco hanno finito di domare le fiamme nel XVI arrondissement di Parigi: 8 le persone morte nell’incendio. I feriti sono almeno 31.

La persona arrestata è una donna che abitava nel palazzo della rue Erlanger andato in fiamme e che era stata fermata ai piedi dell’edificio questa notte.