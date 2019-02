Lituania: arriva 'Tinder' per cani, trova il padrone giusto

(ANSA) - VILNIUS, 5 FEB - Arriva dalla Lituania un'applicazione che aiuta i cani randagi finiti nei canili a trovare il padrone giusto: secondo gli animalisti che l'hanno creata, è un po' come 'Tinder', la popolare app per incontri. GetPet, così si chiama, è stata lanciata il mese scorso, ogni giorno registra nuove adesioni, e vanta già qualche successo. "E' come Tinder, ma per i cani", spiega Vaidas Gecevicius, uno dei creatori, "Puoi organizzare un appuntamento con il cane che ti piace". Su GetPet si possono avere tutte le informazioni relative all'animale, e naturalmente anche una foto. Se avrà il successo previsto, dice Gecevicius, GetPet verrà allargata anche a gatti ed altri animali. Ilona Reklaityte, fondatrice del rifugio per cani abbandonati SOS Gyvunai, è molto contenta di questa invenzione, che la aiuta nel suo impegno a trovare adozioni per i randagi. "Abbiamo 140 cani al momento. A volte ne diamo in adozione uno o due al giorno. Ma ora riceviamo molte più richieste e visite, grazie all'applicazione", spiega.